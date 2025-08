Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche

Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche vendredi 5 septembre 2025.

Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Embarquez pour une soirée musicale aux quatre coins du monde à la Guinguette Le Berceau !

De 18h à minuit, laissez-vous transporter par les sons d’ailleurs rythmes latinos, sonorités africaines, mélodies orientales, grooves caribéens… Une véritable escapade musicale sans passeport, à vivre au bord de l’eau, un verre à la main.

Au programme

– Sélection musicale éclectique aux couleurs du monde

– Ambiance chaleureuse et festive

– Planches apéro et boissons pour accompagner le voyage

– Danses, découvertes et convivialité au rendez-vous .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

