Soirée Musiques actuelles Kansy et Marva Reed Conservatoire Tyndo Thouars

Soirée Musiques actuelles Kansy et Marva Reed

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

À l’occasion des 10 ans de Tyndo, venez vivre une soirée musiques actuelles au conservatoire ! Lors de ce moment, venez écouter ou réécouter la voix chaude et enveloppante de KANSY accompagné de talentueux musiciens. Vous pourrez également découvrir le groupe pop Marva Reed.

À l’occasion des 10 ans de Tyndo, venez vivre une soirée musiques actuelles au conservatoire ! Lors de ce moment, venez écouter ou réécouter la voix chaude et enveloppante de KANSY accompagné de talentueux musiciens. Vous pourrez également découvrir le groupe pop Marva Reed dont l’instrumentation et la composition empruntent à la musique de chambre. Les paroles, au pouvoir évocateur, donnent vie à un imaginaire ouvert sur la nature et le cosmos. .

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 conservatoire@thouars-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Musiques actuelles Kansy et Marva Reed

To celebrate 10 years of Tyndo, come and enjoy an evening of contemporary music at the Conservatoire! Come and listen or listen again to the warm, enveloping voice of KANSY, accompanied by talented musicians. You can also discover the pop group Marva Reed.

L’événement Soirée Musiques actuelles Kansy et Marva Reed Thouars a été mis à jour le 2026-02-05 par Maison du Thouarsais