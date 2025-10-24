Soirée mystère au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d'Or

Début : 2025-10-24 17:45:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

2025-10-24 2025-10-31

M. le comte et Mme la comtesse de Vienne-Châteauneuf vous invitent les 24 et 31 octobre 1655 pour une réception. Il s’agit d’un moment de partage, de convivialité réunissant familles, amis et quelques hôtes de passage. Le programme est bouleversé par un message inquiétant envoyé par le châtelain du château. Il annonce que d’étranges phénomènes se passent au château de Châteauneuf. On aperçoit des lumières dans des pièces vides, on entend d’étranges bruits et sent de curieuses odeurs.

Chaudement habillé, vous êtes invités à venir résoudre ce mystère au château de Châteauneuf.

24 et 31 octobre. A 17h45. Réservation obligatoire. A partir de 12 ans. .

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

Soirée mystère au château de Châteauneuf

