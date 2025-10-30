SOIRÉE MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu

SOIRÉE MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu jeudi 30 octobre 2025.

SOIRÉE MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE LUC

1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 22:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Le Château de Luc vous accueille jusque tard dans la nuit !

Pour cette soirée nocturne, découvrez le château et ses mystères au travers d’un Escape Game et d’une descente à la chandelle dans la cave !

Ouverture jusqu’à 22h.

Sur réservation

.

1 rue du château Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com

English :

Château de Luc welcomes you late into the night!

This evening, discover the castle and its mysteries with an Escape Game and a candlelit descent into the cellar!

Open until 10pm.

Reservations required

German :

Das Château de Luc empfängt Sie bis spät in die Nacht!

An diesem nächtlichen Abend können Sie das Schloss und seine Geheimnisse bei einem Escape Game und einer Kerzentour durch den Keller entdecken!

Öffnungszeiten bis 22 Uhr.

Auf Reservierung

Italiano :

Château de Luc vi accoglie fino a tarda notte!

Per questa sera, scoprite il castello e i suoi misteri attraverso un gioco di fuga e una discesa in cantina a lume di candela!

Aperto fino alle 22:00.

Solo su prenotazione

Espanol :

El Château de Luc le da la bienvenida hasta altas horas de la noche

Para esta velada, descubra el castillo y sus misterios a través de un Juego de Escape y un descenso a la bodega a la luz de las velas

Abierto hasta las 22h.

Sólo con reserva

L’événement SOIRÉE MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2025-10-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois