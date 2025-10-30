SOIRÉE MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu
SOIRÉE MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE LUC
1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 19:00:00
fin : 2025-10-30 22:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Le Château de Luc vous accueille jusque tard dans la nuit !
Pour cette soirée nocturne, découvrez le château et ses mystères au travers d’un Escape Game et d’une descente à la chandelle dans la cave !
Ouverture jusqu’à 22h.
Sur réservation
1 rue du château Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com
English :
Château de Luc welcomes you late into the night!
This evening, discover the castle and its mysteries with an Escape Game and a candlelit descent into the cellar!
Open until 10pm.
Reservations required
German :
Das Château de Luc empfängt Sie bis spät in die Nacht!
An diesem nächtlichen Abend können Sie das Schloss und seine Geheimnisse bei einem Escape Game und einer Kerzentour durch den Keller entdecken!
Öffnungszeiten bis 22 Uhr.
Auf Reservierung
Italiano :
Château de Luc vi accoglie fino a tarda notte!
Per questa sera, scoprite il castello e i suoi misteri attraverso un gioco di fuga e una discesa in cantina a lume di candela!
Aperto fino alle 22:00.
Solo su prenotazione
Espanol :
El Château de Luc le da la bienvenida hasta altas horas de la noche
Para esta velada, descubra el castillo y sus misterios a través de un Juego de Escape y un descenso a la bodega a la luz de las velas
Abierto hasta las 22h.
Sólo con reserva
