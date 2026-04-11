Soirée mystère-Avant première Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
Soirée mystère-Avant première Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port lundi 13 avril 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Soirée mystère-Avant première
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
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Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
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English : Soirée mystère-Avant première
L’événement Soirée mystère-Avant première Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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