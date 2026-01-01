Soirée Mystère d’hiver – Jean-Christophe Boclé et Anne-Sophie Lancelin Théâtre de la Cité internationale Paris

Jean-Christophe Boclé, …est au-delà, une raison d’être… création

Comme souvent chez Jean-Christophe Boclé, le titre est déjà une aventure. Il scrute une apparition possible. La danse dans sa complexité, dans sa vibration première, dans sa résonance avec la musique d’Orlando Bass, advenue en même temps que la chorégraphie, crée les conditions de l’orbe des corps en mouvement, telles la course des étoiles ou les flammes du feu qui nous plongent au-delà de notre état présent.

conception et chorégraphie Jean-Christophe Boclé

création musicale Orlando Bass

interprètes chorégraphiques Aure Barbier, Clément Carré, Charles Noyerie, Constance Pidoux

interprètes musicaux Orlando Bass ou Yumi Otsu – piano, Eudes Bernstein – saxophone alto et clarinette, André Tallon – saxophone ténor

lumières Saïd Fakhoury

Anne-Sophie Lancelin, Les Transparents création

Tangibles et irréels, proches et insaisissables, Les Transparents sont logés entre deux mondes. On retrouve leur trace dans les œuvres de plusieurs philosophes et poètes depuis l’Antiquité. Sur scène, cinq danseurs évoquent ces êtres étranges et lumineux, poreux à la nature et à ce qui les entoure. Perméables au souffle, ils disparaissent comme ils sont apparus, sans brusquer rien ni personne. Ils se soutiennent et défient ce qui immobilise et enchaîne.

chorégraphie Anne-Sophie Lancelin

interprétation Aurélie Berland, Victor Callens, Christine Gérard, Anne-Sophie Lancelin, Carole Quettier

musiques György Ligeti, Erik Satie, Salvatore Sciarrino, Domenico Scarlatti et en cours

création lumière et régie générale Xavier Carré

costumes Catherine Garnier

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations

En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Une soirée exceptionnelle réunissant deux chorégraphes qui accordent une large place à la musique et à la composition dans leurs créations. Une soirée, deux spectacles : une occasion unique d’explorer deux écritures chorégraphiques singulières.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Soirée un ou deux spectacles, de 12 à 40 euros.

Tout public.

Théâtre de la Cité internationale 17, boulevard Jourdan 75014 Paris

