Soirée Mystères et lumières à Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies mercredi 30 juillet 2025.

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies Dordogne

19h30 23h30. Entre magie et lumière, le Château de Commarque s’illumine pour faire resurgir les reliefs du passé. Sur réservation. 14,50€ à 55€ selon formule.

Tous les mercredis soirs, du 16 juillet au 27 août, venez découvrir un château unique en Dordogne avec des illuminations enchantées.

Entre magie et lumière, pour la première fois depuis des siècles, le château de Commarque s’illumine au cœur de l’été pour faire resurgir les reliefs du passé… Vous vous apprêtez à vivre une expérience atypique et hors du temps dans la forteresse de Commarque, Monument Historique et Archéologique en Falaise.

Vous retrouverez sur place des artisans et créateurs locaux regroupés dans un village artisanal. Vous pourrez aussi partager un moment convivial grâce aux food-trucks, jeux en bois, animation musicale. .

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25 contact@commarque.com

7.30pm 11.30pm. Between magic and light, the Château de Commarque lights up to bring back the reliefs of the past. Reservations required. 14.50? to 55? depending on formula.

19.30 23.30 Uhr. Zwischen Magie und Licht wird das Château de Commarque beleuchtet, um die Reliefs der Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen. Nur mit Reservierung. 14,50 ? bis 55 ? je nach Angebot.

19.30 23.30. Magia e luce, il Castello di Commarque si illumina per riportare alla luce i rilievi del passato. Prenotazione obbligatoria. da 14,50 a 55 euro a seconda del pacchetto.

19.30 h 23.30 h. Magia y luz, el Château de Commarque se ilumina para hacer revivir los relieves del pasado. Imprescindible reservar. de 14,50? a 55? según el paquete.

