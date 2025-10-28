Soirée Nature et Étoiles Découverte des papillons de nuit et du ciel étoilé Manufacture des Capucins Vernon

Soirée Nature et Étoiles Découverte des papillons de nuit et du ciel étoilé Manufacture des Capucins Vernon mardi 28 octobre 2025.

Soirée Nature et Étoiles Découverte des papillons de nuit et du ciel étoilé

Manufacture des Capucins 2 place Jean Paul II Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 17:00:00

fin : 2025-10-28 19:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Mardi 28 Octobre de 17h à 22h

À la tombée de la nuit, partez pour un voyage entre ciel et nature …

Deux univers à explorer, deux mondes qui brillent quand le soleil se couche

Le ciel étoilé, guidés par un animateur en astronomie

• Initiez-vous à l’astronomie avec des jeux, quiz, maquettes et cartes du ciel

• Explorez les mouvements du Soleil, de la Terre et de la Lune

• Voyagez dans le Système solaire et repartez avec vos créations

• Découvrez les instruments (jumelles, télescope…) les constellations, planètes et étoiles visibles ce soir-là (sous réserve de météo favorable)

Le monde fascinant des papillons de nuit, avec un expert naturaliste

• Initiez-vous à la reconnaissance de ces insectes discrets mais essentiels

• Comprenez leur rôle dans la nature et pourquoi ils sont si précieux

• Observez-les & apprenez à les différencier

Une sortie d’observation en extérieur est prévue si la météo le permet !

Un moment à vivre en famille ou entre amis, pour petits curieux, amoureux des étoiles ou passionnés de nature. Organisé par Fontaine aux Étoiles & Écoute ta Planète

Prix

Choisissez votre créneau & réservez votre billet

17h 19h30 = 10 € par adulte, 5€ par enfant

19h30 22h = 15 € par adulte, 5€ par enfant

Un repas vous est proposée par la Manufacture des Capucins, avant ou après l’atelier.

Infos au 06 46 84 59 70

️ Réservations & paiement en ligne. .

Manufacture des Capucins 2 place Jean Paul II Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Soirée Nature et Étoiles Découverte des papillons de nuit et du ciel étoilé

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Nature et Étoiles Découverte des papillons de nuit et du ciel étoilé Vernon a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération