Soirée Nature et Préhistoire Saint-Just 27 juin 2025 20:00

Ille-et-Vilaine

Soirée Nature et Préhistoire Saint-Just Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 22:00:00

2025-06-27

Laissez-vous transporter le temps d’une balade avec Quentin et Nathanaëlle…

Pour cette soirée exceptionnelle mêlant patrimoine et nature, partez à la découverte des mégalithes de St Just, vestiges des temps passés et découvrez les landes sous un autre jour, au crépuscule… Et peut-être aurez-vous la chance d’observer l’engoulevent, cet oiseau mystique ! .

Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

