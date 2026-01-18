Soirée nature La nature et nos ancêtres Ty Nancien Plovan

Soirée nature La nature et nos ancêtres

Ty Nancien Ty Nancien coz Plovan Finistère

2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Parcourez les âges dans un cadre boisé. Découvrez par les vestiges du passé et des reconstitutions, les liens étroits entre l’Homme et la nature du Paléolithique à l’Age du Fer.

Sur Réservation au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com. .

+33 6 73 86 64 71

English : Soirée nature La nature et nos ancêtres

