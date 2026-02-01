Soirée Nature LPO salle des ftes Fontenay-le-Comte

Soirée Nature LPO

salle des ftes 11 rue Notre Dame de Charzais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Soirée conviviale du groupe local des bénévoles LPO du sud Vendée. Intervention d’un bénévole sur la photographie des oiseaux

Suivi d’un repas partagé.

Ce rendez-vous est ouvert à tous ceux qui ont envie de s’investir en tant que bénévole auprès de la LPO en sud Vendée c’est l’occasion de venir rencontrer des bénévoles déjà actifs !

Soirée proposée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte

Contact LPO Vendée

Tel 07 60 09 24 18 02 51 56 78 80 .

salle des ftes 11 rue Notre Dame de Charzais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial evening for the local group of LPO volunteers in southern Vendée. Presentation by a volunteer on bird photography

L’événement Soirée Nature LPO Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin