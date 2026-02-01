Soirée Nature LPO salle des ftes Fontenay-le-Comte
Soirée Nature LPO salle des ftes Fontenay-le-Comte mercredi 4 février 2026.
Soirée Nature LPO
salle des ftes 11 rue Notre Dame de Charzais Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-02-04 18:30:00
Soirée conviviale du groupe local des bénévoles LPO du sud Vendée. Intervention d’un bénévole sur la photographie des oiseaux
Suivi d’un repas partagé.
Ce rendez-vous est ouvert à tous ceux qui ont envie de s’investir en tant que bénévole auprès de la LPO en sud Vendée c’est l’occasion de venir rencontrer des bénévoles déjà actifs !
Soirée proposée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte
Contact LPO Vendée
Tel 07 60 09 24 18 02 51 56 78 80 .
salle des ftes 11 rue Notre Dame de Charzais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80
English :
A convivial evening for the local group of LPO volunteers in southern Vendée. Presentation by a volunteer on bird photography
