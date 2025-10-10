Soirée Népalaise Salle des fêtes Montmorot
Soirée Népalaise Salle des fêtes Montmorot vendredi 10 octobre 2025.
Soirée Népalaise
Salle des fêtes Espace Crochères Montmorot Jura
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 23:30:00
2025-10-10
Repas népalais.
Animation par Pasang Lama.
Réservation obligatoire avant le 10/10/2025.
– Allo 06 74 24 82 01
– Mail repasnepalais39@gmail.com
Salle des fêtes Espace Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 24 82 01 repasnepalais39@gmail.com
