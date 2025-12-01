Soirée Night Club années 80 Nogent-sur-Vernisson

Soirée Night Club années 80

Soirée Night Club années 80 Nogent-sur-Vernisson samedi 20 décembre 2025.

Soirée Night Club années 80

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 21:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Soirée night club années 80 avec pulls moches
Soirée night club années 80 avec pulls moches de Noël. A 21h. 5€. DJ Cyc 5  .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 16 68 13 

English :

80s night club party with ugly sweaters

L’événement Soirée Night Club années 80 Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-12-12 par OT GATINAIS SUD