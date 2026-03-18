Soirée Night Fever Deuxième Edition La Touchetière Cholet

Soirée Night Fever Deuxième Edition La Touchetière Cholet samedi 28 mars 2026.

Soirée Night Fever Deuxième Edition La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Rendez-vous le samedi 28 mars à partir de 19h pour la deuxième édition de notre soirée dansante spéciale années 80 !

Au programme
️ Menu unique
Ambiance musicale avec DJ Ross
️ Tarif 45€ par personne

Un moment entre amis, en famille, autour d’un bon repas et de quelques pas de danse !   .

41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03  crambaud@rgvgroupe.com

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English :

L’événement Soirée Night Fever Deuxième Edition La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais

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