Soirée Night Fever Deuxième Edition La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous le samedi 28 mars à partir de 19h pour la deuxième édition de notre soirée dansante spéciale années 80 !

Au programme

️ Menu unique

Ambiance musicale avec DJ Ross

️ Tarif 45€ par personne

Un moment entre amis, en famille, autour d’un bon repas et de quelques pas de danse ! .

41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com

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English :

L’événement Soirée Night Fever Deuxième Edition La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais