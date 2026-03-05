Soirée Night Fever La Touchetière Cholet
Soirée Night Fever La Touchetière Cholet samedi 28 mars 2026.
Soirée Night Fever La Touchetière
41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
SOIRÉE DANSANTE NIGHT FEVER 2EME EDITION
Rendez-vous le samedi 28 mars à partir de 19h pour une soirée dansante spéciale années 80, aussi festive que la première édition !
Au programme
Menu unique entrée, plat, dessert et coupe de crémant
Ambiance musicale avec DJ Ross
Tarif 45€ par personne
Réservation au 02 41 62 55 03 ou sur notre site internet. .
41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Night Fever La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Choletais