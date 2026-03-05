Soirée Night Fever La Touchetière Cholet

Soirée Night Fever La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

SOIRÉE DANSANTE NIGHT FEVER 2EME EDITION

Rendez-vous le samedi 28 mars à partir de 19h pour une soirée dansante spéciale années 80, aussi festive que la première édition !

Au programme

Menu unique entrée, plat, dessert et coupe de crémant

Ambiance musicale avec DJ Ross

Tarif 45€ par personne

Réservation au 02 41 62 55 03 ou sur notre site internet. .

41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com

