Soirée Night Fever La Touchetière Cholet

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

2026-03-28

SOIRÉE DANSANTE NIGHT FEVER 2EME EDITION

Rendez-vous le samedi 28 mars à partir de 19h pour une soirée dansante spéciale années 80, aussi festive que la première édition ! 

Au programme
Menu unique entrée, plat, dessert et coupe de crémant
Ambiance musicale avec DJ Ross
Tarif 45€ par personne

Réservation au 02 41 62 55 03 ou sur notre site internet.   .

41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03  crambaud@rgvgroupe.com

