Soirée Night Party 80’s Au Chevet de St Barnard Romans-sur-Isère

1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Au Chevet de Saint Barnard organise une soirée sur le thème des années 80. Présence de Dj Bribri pour animer la soirée.

1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92

English :

Au Chevet de Saint Barnard is organizing an 80s-themed evening. Dj Bribri will entertain the evening.

German :

Au Chevet de Saint Barnard organisiert einen Abend mit dem Thema der 80er Jahre. Dj Bribri wird den Abend moderieren.

Italiano :

Au Chevet de Saint Barnard organizza una serata a tema anni ’80. Dj Bribri sarà a disposizione per animare la serata.

Espanol :

Au Chevet de Saint Barnard organiza una velada de temática ochentera. Dj Bribri se encargará de amenizar la velada.

