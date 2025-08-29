Soirée nocturne Accrobranche Dénestanville

Soirée nocturne Accrobranche Dénestanville vendredi 29 août 2025.

Soirée nocturne Accrobranche

101 Route de la Mer Dénestanville Seine-Maritime

Début : 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

VENDREDI 29 AOÛT 2025 = LA DERNIÈRE DE L’ÉTÉ

✨Envie de passer une soirée hors du commun ?

Accès à TOUS LES PARCOURS et Quick Jump offert (saut dans le vide depuis 20 mètres incroyable en pleine nuit )

Lampe frontale obligatoire venez avec la vôtre ou bien louez en une sur place (2€ de location 5€ de caution)

Places limitées réservez-vite les vôtres !! .

101 Route de la Mer Dénestanville 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 43 43 78 contact@arbaventure.fr

English : Soirée nocturne Accrobranche

