Soirée nocturne Accrobranche Dénestanville
101 Route de la Mer Dénestanville Seine-Maritime
Début : 2025-08-29 20:00:00
fin : 2025-08-29 23:00:00
2025-08-29
VENDREDI 29 AOÛT 2025 = LA DERNIÈRE DE L’ÉTÉ
✨Envie de passer une soirée hors du commun ?
Accès à TOUS LES PARCOURS et Quick Jump offert (saut dans le vide depuis 20 mètres incroyable en pleine nuit )
Lampe frontale obligatoire venez avec la vôtre ou bien louez en une sur place (2€ de location 5€ de caution)
Places limitées réservez-vite les vôtres !! .
101 Route de la Mer Dénestanville 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 43 43 78 contact@arbaventure.fr
