Soirée nocturne Carnaval à la patinoire ! Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Soirée nocturne Carnaval à la patinoire !

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18 22:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Pour cette soirée nocturne, on vous attend avec votre plus déguisement ! Soyez créatifs … En plus, la location de patins sera offerte à toutes les personnes déguisées.

Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins. Accessible aux enfants à partir de 2 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gants et chaussettes obligatoires. Casque non fourni.

Informations au 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée nocturne Carnaval à la patinoire !

L’événement Soirée nocturne Carnaval à la patinoire ! Prémanon a été mis à jour le 2026-01-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)