Soirée nocturne des Halles OCA Halles métalliques Millau

Soirée nocturne des Halles OCA

Halles métalliques 1 place des Halles Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les animations des Halles durant l’été !!!

A partir de 19h.

Restauration sur place et animation musicale avec DJ Thib .

Halles métalliques 1 place des Halles Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 43 22 96 80

English :

Summer events at Les Halles!!!

L’événement Soirée nocturne des Halles OCA Millau a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)