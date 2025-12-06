Soirée nocturne des Halles OCA Halles métalliques Millau

Soirée nocturne des Halles OCA

Soirée nocturne des Halles OCA Halles métalliques Millau samedi 6 décembre 2025.

Soirée nocturne des Halles OCA

Halles métalliques 1 place des Halles Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Les animations des Halles durant l’été !!!
A partir de 19h.
Restauration sur place et animation musicale avec DJ Thib   .

Halles métalliques 1 place des Halles Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 43 22 96 80 

English :

Summer events at Les Halles!!!

L’événement Soirée nocturne des Halles OCA Millau a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)