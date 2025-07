Soirée nocturne Saint-Avit-de-Vialard

Soirée nocturne Saint-Avit-de-Vialard vendredi 8 août 2025.

Soirée nocturne

Le bourg Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Soirée nocturne à Saint-Avit-de-Vialard, organisée par le Comité d’animation. Restauration et buvette sur place. Pensez à apporter vos couverts/assiettes.

Animation musicale avec Ashley Meredith

Le bourg Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 38 37 24

English : Soirée nocturne

Evening entertainment in Saint-Avit-de-Vialard, organized by the Comité d’animation. Catering and refreshments on site. Bring your own cutlery and plates.

Musical entertainment with Ashley Meredith

German : Soirée nocturne

Nächtlicher Abend in Saint-Avit-de-Vialard, organisiert vom Comité d’animation. Essen und Trinken vor Ort. Denken Sie daran, Ihr Besteck/Teller mitzubringen.

Musikalische Unterhaltung mit Ashley Meredith

Italiano :

Animazione serale a Saint-Avit-de-Vialard, organizzata dal Comitato di animazione. Catering e rinfreschi in loco. Non dimenticate di portare posate e piatti.

Intrattenimento musicale con Ashley Meredith

Espanol :

Animación nocturna en Saint-Avit-de-Vialard, organizada por el Comité de animación. Catering y refrescos in situ. No olvide traer cubiertos y platos.

Animación musical con Ashley Meredith

