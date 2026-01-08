Soirée nocturne Saint-Valentin à la patinoire ! Espace des Mondes Polaires Prémanon

Soirée nocturne Saint-Valentin à la patinoire !

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 22:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Venez célébrer la fête de l’amour avec votre Valentin ou votre Valentine sur la piste de la patinoire. Ambiance romantique garantie !

De 20h à 22h30. Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins.

Accessible aux enfants à partir de 2 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gants et chaussettes obligatoires. Casque non fourni

Plus d’infos 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée nocturne Saint-Valentin à la patinoire !

L’événement Soirée nocturne Saint-Valentin à la patinoire ! Prémanon a été mis à jour le 2026-01-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)