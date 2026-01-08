Soirée nocturne Saint-Valentin à la patinoire ! Espace des Mondes Polaires Prémanon
Soirée nocturne Saint-Valentin à la patinoire !
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11 22:30:00
2026-02-11
Venez célébrer la fête de l’amour avec votre Valentin ou votre Valentine sur la piste de la patinoire. Ambiance romantique garantie !
De 20h à 22h30. Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins.
Accessible aux enfants à partir de 2 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gants et chaussettes obligatoires. Casque non fourni
Plus d’infos 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
