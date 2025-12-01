Soirée NOËL DES COPAINS Le Paddock Amnéville Amnéville

Soirée NOËL DES COPAINS

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville Moselle

Samedi 2025-12-20 21:00:00

2025-12-20

C’est la soirée parfaite pour lancer la magie de Noël entre amis. Ambiance festive, éclats de rire et énergie débordante on oublie le quotidien, on enfile son plus beau pull ou sa tenue brillante et on vient célébrer l’amitié comme il se doit avec Greg Ascori aux platines.Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

It’s the perfect evening to launch the magic of Christmas with friends. A festive atmosphere, lots of laughter and boundless energy: forget everyday life, put on your best sweater or shiny outfit and come celebrate friendship as it should be, with Greg Ascori at the turntables.

