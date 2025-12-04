Soirée Noël entre amis chez Fine Bistrot Fine Anglet
Soirée Noël entre amis chez Fine Bistrot Fine Anglet vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Noël entre amis chez Fine
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Soirée de Noël entre amis au bistrot Fine, quartier Montbrun.
Au programme Menu de Noël, vins vivants et cocktails création pour régaler tous les gourmands.
Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, avec Gooodwaves pour mettre l’ambiance. .
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09
English : Soirée Noël entre amis chez Fine
L’événement Soirée Noël entre amis chez Fine Anglet a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Anglet