Soirée Noël entre amis chez Fine Bistrot Fine Anglet

Soirée Noël entre amis chez Fine

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Soirée de Noël entre amis au bistrot Fine, quartier Montbrun.

Au programme Menu de Noël, vins vivants et cocktails création pour régaler tous les gourmands.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, avec Gooodwaves pour mettre l’ambiance. .

+33 5 59 63 00 09

