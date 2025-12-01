Soirée noël Percheron Dîner Quizz Salle Pierre Tremblay Tourouvre au Perche

Soirée noël Percheron Dîner Quizz

Le Village de Noël de Randonnai vous invite à son Dîner Quizz pour une soirée pleine de saveurs et de souvenirs !

Au menu un délicieux repas Noël d’autrefois, Noël percheron préparé avec soin. Poulet vallée d’Avre , délice de pommes enneigées, café et friandises. Un apéritif percheron sera offert à chaque personne apportant un objet évoquant les Noëls des son enfance.. une belle façon de partager vos souvenirs et d’ouvrir le bal de la soirée !

Comme chaque année, un Quizz convivial viendra rythmer le repas testez vos connaissances sur l’histoire de Noël d’antan et repartez le cœur léger et le sourire aux lèvres. Une soirée chaleureuse et gourmande à ne pas manquer sous aucun prétexte, promise à tous les amoureux de la tradition et de la bonne humeur. .

