Soirée « Noir sur la ville » autour de la sélection « 1001 feuilles noires »

Café Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-16 18:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Dédié aux amoureux du roman noir, le festival Noir sur la Ville est un événement incontournable. Durant deux jours, Lamballe devient la capitale du polar. Dans la salle municipale, se tient un salon du livre véritable espace de rencontres où les lecteurs peuvent échanger avec leurs auteurs préférés. À chaque coin de la ville des animations sont proposées expositions, séances de cinéma, espaces de lecture, débats …

En partenariat avec l’association La fureur du noir et le festival Noir sur la ville (les 15 et 16 novembre à Lamballe), partage des lectures de la sélection d’ouvrages « 1001 feuilles noires » de l’édition 2025. .

