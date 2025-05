Soirée Noraebang – Édition exclusive ! – Cosmopolis Nantes, 30 mai 2025 19:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-30 19:30 – 22:00

Gratuit : non Sur réservation : tél. 02 52 10 82 00

Événement proposé dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature »Viens chanter, jouer et t’éclater avec l’équipe du PRINTEMPS CORÉEN et notre super bénévole #HOBOMI !Quizz spécial KOREA avec des surprises pour celles et ceux qui ont voyagé en Corée ou qui rêvent d’y aller ! Et bien sûr, le micro est à toi pour le NORAEBANG*.* Le noraebang est la version coréenne du karaoké japonais.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr