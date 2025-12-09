Soirée Nordique piscine Aqua’Melle

Allée du Pinier Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Soirée Nordique piscine Aqua’Melle

Mardi 23 décembre

de 16h à 20h

Piscine Aqua’Melle, 1 Allée du Pinier, 79500 Melle

Tout public

Payant

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de notre Soirée Nordique un moment unique de détente et de convivialité à savourer juste avant les fêtes !

Entre eaux chaudes et lumières tamisées, laissez-vous emporter par l’esprit scandinave

Baignade détente en structure ouverte dans une eau chaufée

Ambiance lumineuse et musicale apaisante

Pause cocooning avec boissons chaude (buvette sur place)

En partenariat avec le Club Sportif Mellois de Natation

Venez seul, en couple ou entre amis profite d’un moment de bien-être et de détente au coeur de l’hiver. .

Allée du Pinier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 91

English : Soirée Nordique piscine Aqua’Melle

L’événement Soirée Nordique piscine Aqua’Melle Melle a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Pays Mellois