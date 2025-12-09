Soirée Nordique piscine Aqua’Melle Melle
Soirée Nordique piscine Aqua’Melle Melle mardi 23 décembre 2025.
Soirée Nordique piscine Aqua’Melle
Allée du Pinier Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Soirée Nordique piscine Aqua’Melle
Mardi 23 décembre
de 16h à 20h
Piscine Aqua’Melle, 1 Allée du Pinier, 79500 Melle
Tout public
Payant
Plongez dans l’ambiance chaleureuse de notre Soirée Nordique un moment unique de détente et de convivialité à savourer juste avant les fêtes !
Entre eaux chaudes et lumières tamisées, laissez-vous emporter par l’esprit scandinave
Baignade détente en structure ouverte dans une eau chaufée
Ambiance lumineuse et musicale apaisante
Pause cocooning avec boissons chaude (buvette sur place)
En partenariat avec le Club Sportif Mellois de Natation
Venez seul, en couple ou entre amis profite d’un moment de bien-être et de détente au coeur de l’hiver. .
Allée du Pinier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 91
English : Soirée Nordique piscine Aqua’Melle
L’événement Soirée Nordique piscine Aqua’Melle Melle a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Pays Mellois