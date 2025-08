Soirée Nostalgie années 80 Saintes

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Revivez les plus grands tubes des années 80 lors d’une soirée dansante et des animation en plein air animée par DJ Nostalgie !

English :

Relive the greatest hits of the 80s with a dance party and open-air entertainment hosted by DJ Nostalgie!

German :

Erleben Sie die größten Hits der 80er Jahre bei einem Tanz- und Unterhaltungsabend im Freien, der von DJ Nostalgie moderiert wird!

Italiano :

Rivivete i più grandi successi degli anni ’80 con una festa da ballo e un’animazione all’aperto condotta da DJ Nostalgie!

Espanol :

Revive los grandes éxitos de los 80 con una fiesta de baile y animación al aire libre a cargo de DJ Nostalgie

L’événement Soirée Nostalgie années 80 Saintes a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge