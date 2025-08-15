Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne

Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne vendredi 15 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Soirée Nostalgie génération 80 Vendredi 15 août 2025 à 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-15 21:00:00

2025-08-15

Dj set, 3 heures de tubes des années 80 !

Venez danser aux rythmes des plus grands tubes des années 80 avec cette soirée DJ set. Une ambiance festive et rétro vous attend pour une nuit inoubliable ! .

Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Dj set, 3 hours of 80s hits!

German :

Dj-Set, 3 Stunden Hits der 80er Jahre!

Italiano :

Dj set, 3 ore di successi anni ’80!

Espanol :

Dj set, ¡3 horas de éxitos de los 80!

