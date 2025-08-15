Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne
Soirée Nostalgie génération 80 Aubagne vendredi 15 août 2025.
Bouches-du-Rhône
Soirée Nostalgie génération 80 Vendredi 15 août 2025 à 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2025-08-15 21:00:00
2025-08-15
Dj set, 3 heures de tubes des années 80 !
Venez danser aux rythmes des plus grands tubes des années 80 avec cette soirée DJ set. Une ambiance festive et rétro vous attend pour une nuit inoubliable ! .
Esplanade de Gaulle
Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
English :
Dj set, 3 hours of 80s hits!
German :
Dj-Set, 3 Stunden Hits der 80er Jahre!
Italiano :
Dj set, 3 ore di successi anni ’80!
Espanol :
Dj set, ¡3 horas de éxitos de los 80!
