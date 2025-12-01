Soirée NougaJazz Salle Multiculturelle Mornac-sur-Seudre
Soirée NougaJazz Salle Multiculturelle Mornac-sur-Seudre samedi 13 décembre 2025.
Soirée NougaJazz
Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:30:00
2025-12-13
Des notes de Jazz sur des paroles de Swing,
C’est toute l’harmonie et la joie de vivre de NOUGAJAZZ.
Quintet, voix et instruments.
+33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
English :
Jazz notes on Swing lyrics,
That’s the harmony and joie de vivre of NOUGAJAZZ.
Quintet, vocals and instruments.
German :
Jazznoten mit Swingtexten,
Das ist die ganze Harmonie und Lebensfreude von NOUGAJAZZ.
Quintett, Stimmen und Instrumente.
Italiano :
Note jazz su testi swing,
Questa è l’armonia e la gioia di vivere di NOUGAJAZZ.
Quintetto, voce e strumenti.
Espanol :
Notas de Jazz sobre letras de Swing,
Así es la armonía y la alegría de vivir de NOUGAJAZZ.
Quinteto, voces e instrumentos.
L’événement Soirée NougaJazz Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-11-03 par Royan Atlantique