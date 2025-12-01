Soirée NougaJazz Salle Multiculturelle Mornac-sur-Seudre

Soirée NougaJazz

Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre

2025-12-13 20:30:00

2025-12-13 22:30:00

2025-12-13

Des notes de Jazz sur des paroles de Swing,

C’est toute l’harmonie et la joie de vivre de NOUGAJAZZ.

Quintet, voix et instruments.

Salle Multiculturelle 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

English :

Jazz notes on Swing lyrics,

That’s the harmony and joie de vivre of NOUGAJAZZ.

Quintet, vocals and instruments.

German :

Jazznoten mit Swingtexten,

Das ist die ganze Harmonie und Lebensfreude von NOUGAJAZZ.

Quintett, Stimmen und Instrumente.

Italiano :

Note jazz su testi swing,

Questa è l’armonia e la gioia di vivere di NOUGAJAZZ.

Quintetto, voce e strumenti.

Espanol :

Notas de Jazz sobre letras de Swing,

Así es la armonía y la alegría de vivir de NOUGAJAZZ.

Quinteto, voces e instrumentos.

