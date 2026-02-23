Soirée Nouveau Millésime Magasin de la cave Venelles

Soirée Nouveau Millésime

Vendredi 20 mars 2026 de 18h à 21h. Magasin de la cave 56 avenue de la Grande Begude Venelles Bouches-du-Rhône

Dégustation Annuelle des nouveaux millésimes AOP Coteaux d’Aix en Provence et IGP Méditerranée.

Présentation de l’édition limitée Vilandria x Marie Trani Blue Poulpy

Magasin de la cave 56 avenue de la Grande Begude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 94 23 cellier@quatretours.com

English :

Annual tasting of new AOP Coteaux d’Aix en Provence and IGP Méditerranée vintages.

Presentation of the limited edition Vilandria x Marie Trani Blue Poulpy

