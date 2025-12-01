Soirée Nouvel An Berbère Salle Mon Bijou Givet
Soirée Nouvel An Berbère Salle Mon Bijou Givet samedi 17 janvier 2026.
Soirée Nouvel An Berbère
Salle Mon Bijou Route des Chaumières Givet Ardennes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Cette soirée festive se déroulera à la salle de Mon Bijou (Route des Chaumières) à partir de 19h. Au menu Apéritif Couscous 3 viandes Desserts orientaux. Animation Gala de la Fanfare du Soleil. Soirée dansante avec D.J Renseignements et réservations obligatoires avant le 10 janvier 2026. Places limitées… pensez à réserver dès que possible.
Salle Mon Bijou Route des Chaumières Givet 08600 Ardennes Grand Est +32 493 33 32 37 ass.inter.berb.givet@gmail.com
English :
This festive evening will take place at the Salle de Mon Bijou (Route des Chaumières) from 7pm. Menu: Aperitif Couscous 3 meats Oriental desserts. Entertainment: Gala by the Fanfare du Soleil. Information and reservations required before January 10, 2026. Places are limited… remember to book as soon as possible.
