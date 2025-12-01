Soirée Nouvel An Berbère Salle Mon Bijou Givet

Soirée Nouvel An Berbère

Salle Mon Bijou Route des Chaumières Givet Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Cette soirée festive se déroulera à la salle de Mon Bijou (Route des Chaumières) à partir de 19h. Au menu Apéritif Couscous 3 viandes Desserts orientaux. Animation Gala de la Fanfare du Soleil. Soirée dansante avec D.J Renseignements et réservations obligatoires avant le 10 janvier 2026. Places limitées… pensez à réserver dès que possible.

Salle Mon Bijou Route des Chaumières Givet 08600 Ardennes Grand Est +32 493 33 32 37 ass.inter.berb.givet@gmail.com

English :

This festive evening will take place at the Salle de Mon Bijou (Route des Chaumières) from 7pm. Menu: Aperitif Couscous 3 meats Oriental desserts. Entertainment: Gala by the Fanfare du Soleil. Information and reservations required before January 10, 2026. Places are limited… remember to book as soon as possible.

