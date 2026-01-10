Soirée Nouvel An chinois Café associatif de la Poste Amfreville
Soirée Nouvel An chinois Café associatif de la Poste Amfreville vendredi 20 février 2026.
Soirée Nouvel An chinois
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
2026-02-20
Le CAP vous invite à fêter le Nouvel An chinois placé sous le signe du Serpent symbole de sagesse et de renouveau.
Bière et assiette chinoise sont proposées à la vente. .
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
English : Soirée Nouvel An chinois
CAP invites you to celebrate the Chinese New Year under the sign of the Snake: symbol of wisdom and renewal.
