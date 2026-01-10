Soirée Nouvel An chinois Café associatif de la Poste Amfreville

Soirée Nouvel An chinois

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Le CAP vous invite à fêter le Nouvel An chinois placé sous le signe du Serpent symbole de sagesse et de renouveau.

Bière et assiette chinoise sont proposées à la vente. .

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

English : Soirée Nouvel An chinois

CAP invites you to celebrate the Chinese New Year under the sign of the Snake: symbol of wisdom and renewal.

