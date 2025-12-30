Soirée Nouvel An chinois et carnaval Mittersheim

Soirée Nouvel An chinois et carnaval

1 rue des Messieurs salle des fêtes Mittersheim Moselle

Samedi 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21 23:59:00

2026-02-21

Venez célébrer la nouvelle année (selon le calendrier chinois) ainsi que le carnaval (selon notre calendrier) sans oublier le retour du printemps.

Au programme conférence sur la nouvelle année et le printemps, suivie d’un repas traditionnel chinois (sur réservation par téléphone avant le 14 février). Après le repas, place à la soirée dansante déguisée pour le carnaval. Venez déguisés !

Au menu du repas soupe des cinq rouges pour la sortie de l’hiver, sauté de poulet aux champignons noirs, les incontournables raviolis au porc et choux, nouilles sautées aux légumes de saison, porc laqué, thé au jasmin. Une boisson sera offerte pour chaque entrée.Tout public

1 rue des Messieurs salle des fêtes Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 6 01 13 42 86

Come and celebrate the New Year (according to the Chinese calendar) and Carnival (according to our calendar), not forgetting the return of spring.

On the program: a lecture on the New Year and spring, followed by a traditional Chinese meal (reservation by phone before February 14). After the meal, it’s time for a carnival costume dance. Come dressed up!

On the menu: five-red soup for the end of winter, chicken stir-fry with black mushrooms, the inevitable pork and cabbage ravioli, stir-fried noodles with seasonal vegetables, peking pork, jasmine tea. A drink will be offered with each starter.

