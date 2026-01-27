Soirée Nouvel An chinois Lieu-dit Le Bourg Millay
Lieu-dit Le Bourg La Bonne Auberge Millay Nièvre
Soirée Nouvel An chinois au restaurant La Bonne Auberge, le Bourg. À partir de 19h30. Formule 6 plats 37€. Réservation obligatoire avant le 8 février au 03 86 25 20 07 .
Lieu-dit Le Bourg La Bonne Auberge Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 20 07
