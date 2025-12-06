Soirée Nouvel An Saint-Affrique

Soirée Nouvel An

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Matchico vous prépare un Réveillon qui claque !

Pour le 31 décembre, découvrez notre menu festif , avec coupe de champagne incluse (hors boissons).

Ambiance DJ, cotillons et vibes Matchico jusqu’au bout de la nuit !!!

MENU

Coupe de champagne

Mise en bouche

Plateau de Fruits de Mer

Foie gras mi-cuit, Chutney de figues et pain brioché

Ravioles à la truffe

Noix de Saint-Jacques snackées, sauce champagne & risotto

Pavé de bœuf façon tournedos aux morilles , gratin dauphinois & fagot d’asperges lardé

Trou Normand

Plateau de Fromages

Saint-Honoré Revisité

Douceur du chef 100 .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

English :

Le Matchico prepares a New Year’s Eve with a bang!

