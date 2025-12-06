Soirée Nouvel An Saint-Affrique
Soirée Nouvel An Saint-Affrique mercredi 31 décembre 2025.
Soirée Nouvel An
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
100
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le Matchico vous prépare un Réveillon qui claque !
Pour le 31 décembre, découvrez notre menu festif , avec coupe de champagne incluse (hors boissons).
Ambiance DJ, cotillons et vibes Matchico jusqu’au bout de la nuit !!!
MENU
Coupe de champagne
Mise en bouche
Plateau de Fruits de Mer
Foie gras mi-cuit, Chutney de figues et pain brioché
Ravioles à la truffe
Noix de Saint-Jacques snackées, sauce champagne & risotto
Pavé de bœuf façon tournedos aux morilles , gratin dauphinois & fagot d’asperges lardé
Trou Normand
Plateau de Fromages
Saint-Honoré Revisité
Douceur du chef 100 .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
English :
Le Matchico prepares a New Year’s Eve with a bang!
L’événement Soirée Nouvel An Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)