Soirée Nouvel An

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 69 – 69 – 69 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Vivez un réveillon éclatant, porté par

> Marco Niccolini, magicien mentaliste, maître en illusions et émotions

> Un artiste chanteur qui sublimera votre soirée par sa voix

> Une offre tout inclus, pensée pour un voyage gourmand du début à la fin

> Du champagne*, une atmosphère chaleureuse et un esprit festif pour accueillir 2026 avec élégance



Une parenthèse hors du temps, empreinte de partage, de rires et de moments précieux.

Un réveillon dont vous vous souviendrez longtemps.



Réservation avec caution obligatoire.

Nombre de places limité.



Partagez cette nuit magique avec nous.

2026 n’attend que vous !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr

English :

L’événement Soirée Nouvel An Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne