SOIRÉE NOUVEL AN RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : 65 – 65 – EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2026-01-01
2025-12-31
Venez passer votre dernière soirée de l’année au Restaurant Le Grain de Salles !
RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19
English :
Come and spend your last evening of the year at Restaurant Le Grain de Salles!
German :
Verbringen Sie Ihren letzten Abend des Jahres im Restaurant Le Grain de Salles!
Italiano :
Venite a trascorrere l’ultima serata dell’anno al ristorante Le Grain de Salles!
Espanol :
Venga a pasar la última velada del año en el restaurante Le Grain de Salles
L’événement SOIRÉE NOUVEL AN Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE