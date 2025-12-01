SOIRÉE NOUVEL AN RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne

SOIRÉE NOUVEL AN

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Venez passer votre dernière soirée de l’année au Restaurant Le Grain de Salles !

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19

English :

Come and spend your last evening of the year at Restaurant Le Grain de Salles!

German :

Verbringen Sie Ihren letzten Abend des Jahres im Restaurant Le Grain de Salles!

Italiano :

Venite a trascorrere l’ultima serata dell’anno al ristorante Le Grain de Salles!

Espanol :

Venga a pasar la última velada del año en el restaurante Le Grain de Salles

L’événement SOIRÉE NOUVEL AN Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE