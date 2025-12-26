Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee, Niort
Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee, Niort mercredi 31 décembre 2025.
Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee
Rue du Coteau Saint-Hubert Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Fêtons ensemble l’arrivée de 2026 !
Le CSC Sainte-Pezenne et l’association L’Escale La Colline ont le plaisir de vous convier à une soirée festive placée sous le signe du partage, de la joie et de la solidarité pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance conviviale .
Rue du Coteau Saint-Hubert Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 37 63 contact@cscstepezenne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee
L’événement Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee Niort a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Niort Marais Poitevin