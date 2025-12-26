Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee, Niort

Soirée Nouvel An solidaire à Sainte-Pezennee

Fêtons ensemble l’arrivée de 2026 !

Le CSC Sainte-Pezenne et l’association L’Escale La Colline ont le plaisir de vous convier à une soirée festive placée sous le signe du partage, de la joie et de la solidarité pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance conviviale .

Rue du Coteau Saint-Hubert Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 37 63 contact@cscstepezenne.com

