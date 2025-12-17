Soirée Nouvel An Vietnamien Salle municipale Sarpourenx
Soirée Nouvel An Vietnamien Salle municipale Sarpourenx samedi 21 février 2026.
Soirée Nouvel An Vietnamien
Salle municipale 1 Place des Platanes Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Repas, spectacle et animation.
Danses culturelles, défilé de tuniques vietnamiennes traditionnelles, démonstration des arts martiaux.
Concert du groupe Jem’s et Lolo.
Soirée dansante et karaoké. .
Salle municipale 1 Place des Platanes Sarpourenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 01 43
