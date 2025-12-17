Soirée Nouvel An Vietnamien Salle municipale Sarpourenx

Soirée Nouvel An Vietnamien

Salle municipale 1 Place des Platanes Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-21

Repas, spectacle et animation.

Danses culturelles, défilé de tuniques vietnamiennes traditionnelles, démonstration des arts martiaux.

Concert du groupe Jem’s et Lolo.

Soirée dansante et karaoké. .

English : Soirée Nouvel An Vietnamien

