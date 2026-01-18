Soirée Nouvelle Vague Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Soirée Nouvelle Vague

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée Nouvelle Vague avec projection du film Nouvelle Vague de Linklater, échange sur le mouvement de la nouvelle vague puis projection du film A bout de souffle de Godard à 20h30.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Soirée Nouvelle Vague

Nouvelle Vague evening with screening of Linklater’s Nouvelle Vague, discussion of the Nouvelle Vague movement and screening of Godard’s A bout de souffle at 8:30pm.

