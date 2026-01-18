Soirée Nouvelle Vague Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Soirée Nouvelle Vague avec projection du film Nouvelle Vague de Linklater, échange sur le mouvement de la nouvelle vague puis projection du film A bout de souffle de Godard à 20h30.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
English : Soirée Nouvelle Vague
Nouvelle Vague evening with screening of Linklater’s Nouvelle Vague, discussion of the Nouvelle Vague movement and screening of Godard’s A bout de souffle at 8:30pm.
