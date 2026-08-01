Soirée nuit des étoiles au Cairn Route de Barnenez Plouezoc’h

Informations pratiques

Plouezoc’h

Soirée nuit des étoiles au Cairn

Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:15:00

fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association les illuminés de la baie vous propose d’investir le Cairn de Barnenez pour une soirée étoilée avec Eric Lagadec. Originaire de Sizun, Eric est astrophysicien à l’observatoire de la Cote d’azur, et ancien président de la Société Française d’astronomie et d’Astrophysique. Auteur de plusieurs ouvrages, il est aussi connu du grand public pour ses talents de vulgarisateur scientifique en conférence ou sur les réseaux sociaux.

Vous repartirez peut-être de cette conférence avec des réponses à vos questions … ou bien avec des questions supplémentaires … mais vous repartirez certainement avec un regard émerveillé sur le ciel étoilé.

Réservation en ligne obligatoire/ Nombre de places limitées. Prévoyez vos couvertures, vos coussins, ou vos transats pour vous installer sur la prairie du cairn et/ou vos parapluies selon la météo!

Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leur parents le temps de leur présence sur le site. Nous vous rappelons qu’il est interdit de monter sur le monument .

En cas de fortes intempéries, l’évènement sera relocalisé dans une salle sur Plouezoc’h.

Malheureusement, l’accès au site n’est pas homologué pour les PMR.

Les places de parking étant limitées, pensez, dans la mesure du possible, à covoiturer! .

Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 24 73

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English :

L’événement Soirée nuit des étoiles au Cairn Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-08-06 par OT BAIE DE MORLAIX