Soirée Nutrition spéciale apéros et barbecues Salle de sport My Gym Falaise 3 juillet 2025 19:30

Calvados

Soirée Nutrition spéciale apéros et barbecues Salle de sport My Gym 20 Boulevard de la Fontaine-Couverte Falaise Calvados

Début : 2025-07-03 19:30:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Envie de profiter des bons repas d’été sans culpabiliser ?

On vous donne rendez-vous à la salle pour une soirée d’échange autour de vos habitudes, vos astuces, vos ratés aussi, et bien sûr, je viendrai y glisser mes petites connaissances.

Comment équilibrer un apéro sans se prendre la tête ?

Quelles alternatives quand on reçoit ?

Que garder, que modifier, comment s’organiser sans frustration ?

Venez avec vos questions, vos idées, vos pépites… On compte sur vous !

Inscription à l’accueil ou directement sur club Connect

Salle de sport My Gym 20 Boulevard de la Fontaine-Couverte

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 79 78 47 20

English : Soirée Nutrition spéciale apéros et barbecues

Want to enjoy summer meals without the guilt?

Let’s meet up at the hall for an evening of exchange about your habits, your tips, your failures too, and of course, I’ll throw in a little knowledge of my own.

How to balance an aperitif without going overboard?

What are the alternatives when entertaining?

What to keep, what to change, how to organize without frustration?

Come along with your questions, your ideas, your nuggets? We’re counting on you!

Registration at reception or directly on club Connect

German : Soirée Nutrition spéciale apéros et barbecues

Wie kann man ein gutes Sommeressen genießen, ohne sich schuldig zu fühlen?

Wir treffen uns im Saal zu einem Abend, an dem wir uns über Ihre Gewohnheiten, Tipps und Misserfolge austauschen und natürlich werde ich mein Wissen einbringen.

Wie kann man einen Aperitif ausgewogen gestalten, ohne sich den Kopf zu zerbrechen?

Welche Alternativen gibt es, wenn man Gäste hat?

Was kann man behalten, was ändern, wie organisiert man sich ohne Frust?

Kommen Sie mit Ihren Fragen, Ihren Ideen, Ihren Nuggets? Wir zählen auf Sie!

Anmeldung an der Rezeption oder direkt auf club Connect

Italiano :

Volete godervi i pasti estivi senza sensi di colpa?

Ci incontreremo in sala da pranzo per una serata in cui condividerete le vostre abitudini, i vostri consigli e i vostri fallimenti e, naturalmente, io sarò lì per condividere con voi il mio piccolo sapere.

Come si bilancia un aperitivo senza esagerare?

Quali sono le alternative quando si fa festa?

Cosa tenere, cosa cambiare, come organizzarsi senza frustrazioni?

Venite con le vostre domande, le vostre idee, le vostre chicche? Contiamo su di voi!

Registratevi alla reception o direttamente su Club Connect

Espanol :

¿Quieres disfrutar de las comidas de verano sin sentirte culpable?

Nos vemos en el comedor para una tarde de compartir tus hábitos, consejos y fracasos, y por supuesto, yo estaré allí para compartir mis pequeños conocimientos contigo.

¿Cómo equilibrar un aperitivo sin pasarse?

¿Cuáles son las alternativas a la hora de agasajar?

¿Qué conservar, qué cambiar, cómo organizarse sin frustraciones?

Venga con sus preguntas, sus ideas, sus pepitas.. Contamos con usted

Inscríbete en recepción o directamente en club Connect

