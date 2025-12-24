Soirée observation à Chenaud, Parcoul-Chenaud
Soirée observation à Chenaud, Parcoul-Chenaud samedi 27 décembre 2025.
Soirée observation à Chenaud
Parcoul-Chenaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
L’association La Voie Lactée organise une soirée observation à l’observatoire de Chenaud, à côté de la salle des fêtes Georges Brassens, de 18h à 21h.
L’association La Voie Lactée organise une soirée observation à l’observatoire de Chenaud, à côté de la salle des fêtes Georges Brassens, de 18h à 21h. .
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 55 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée observation à Chenaud
The La Voie Lactée association is organizing an observation evening at the Chenaud observatory, next to the Georges Brassens village hall, from 6pm to 9pm.
L’événement Soirée observation à Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne