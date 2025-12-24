Soirée observation à Chenaud

Parcoul-Chenaud Dordogne

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

L’association La Voie Lactée organise une soirée observation à l’observatoire de Chenaud, à côté de la salle des fêtes Georges Brassens, de 18h à 21h.

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 55 53

English : Soirée observation à Chenaud

The La Voie Lactée association is organizing an observation evening at the Chenaud observatory, next to the Georges Brassens village hall, from 6pm to 9pm.

