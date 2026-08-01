SOIRÉE OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE Nézignan-l’Évêque
mercredi 12 août 2026 · Nézignan-l'Évêque
Informations pratiques
Nézignan-l’Évêque
SOIRÉE OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE
Place De L’Église Nézignan-l’Évêque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Éclipse solaire mercredi rendez-vous à l’Observatoire !
Mercredi 12 août, une éclipse solaire sera visible depuis notre région !
À cette occasion, la municipalité vous invite à l’Observatoire pour vivre ensemble ce moment rare.
Programme de l’observation
Début de l’éclipse 19 h 31
Maximum de l’éclipse 20 h 25
Fin de l’observation vers 20 h 50
Des membres du Conseil des Jeunes Citoyens, porteurs de ce projet, vous accueilleront dès 19 h 15.
️ Pour votre sécurité, cette observation nécessite impérativement le port de lunettes spéciales certifiées. .
Place De L’Église Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 45 38 mairie@ville-nezignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solar eclipse on Wednesday: See you at the Observatory!
L’événement SOIRÉE OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE Nézignan-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34