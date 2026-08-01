Informations pratiques

Nézignan-l’Évêque

SOIRÉE OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE

Place De L’Église Nézignan-l’Évêque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Éclipse solaire mercredi rendez-vous à l’Observatoire !

Mercredi 12 août, une éclipse solaire sera visible depuis notre région !

À cette occasion, la municipalité vous invite à l’Observatoire pour vivre ensemble ce moment rare.

Programme de l’observation

Début de l’éclipse 19 h 31

Maximum de l’éclipse 20 h 25

Fin de l’observation vers 20 h 50

Des membres du Conseil des Jeunes Citoyens, porteurs de ce projet, vous accueilleront dès 19 h 15.

️ Pour votre sécurité, cette observation nécessite impérativement le port de lunettes spéciales certifiées. .

Place De L’Église Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 45 38 mairie@ville-nezignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solar eclipse on Wednesday: See you at the Observatory!

L’événement SOIRÉE OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE Nézignan-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34