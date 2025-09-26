Soirée Observation des étoiles Le Jaï Marignane

Soirée Observation des étoiles

Vendredi 26 septembre 2025.

A 20h30 à l’aire de stationnement des

Garances (au bout de l’avenue Henri Fabre, côté Marignane). Le Jaï Avenue Henri Fabre Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Journées Marignanaises du Développement Durable (partenariat avec la Ville), l’Office de Tourisme a le plaisir de vous offrir une soirée « Observation des étoiles » en compagnie de « L’Astroclub M13 ».

Le Jaï Avenue Henri Fabre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

As part of the « Journées Marignanaises du Développement Durable » (a partnership with the City of Marignan), the Tourist Office is pleased to offer you an evening of stargazing with « L’Astroclub M13 ».

German :

Im Rahmen der Marignanaises Journées du Développement Durable (Partnerschaft mit der Stadt) freut sich das Fremdenverkehrsamt, Ihnen einen Abend mit Sternenbeobachtung in Begleitung des « L’Astroclub M13 » anbieten zu können.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées Marignanaises du Développement Durable (un partenariato con la città), l’Ufficio del Turismo è lieto di proporvi una serata di osservazione delle stelle con l’Astroclub M13.

Espanol :

En el marco de las Journées Marignanaises du Développement Durable (Jornadas Marignanesas del Desarrollo Sostenible), la Oficina de Turismo le propone una velada de observación de las estrellas con el Astroclub M13.

