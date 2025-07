SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES Massegros Causses Gorges

SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES Massegros Causses Gorges mercredi 20 août 2025.

SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES

Le point sublime Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 22:30:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Soirée observation des étoiles au Point sublime à 22h30 avec un animateur et des instruments ! Venez contempler le ciel.

Renseignements et réservations au 06 56 80 43 79 ou 04 66 48 88 09 ou par mail jeanoel_soum@hotmail.fr

Participation libre.

Organisé en partenariat avec l’office de tourisme de l’Aubrac aux gorges du Tarn.

Le point sublime Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 jeanoel_soum@hotmail.fr

English :

Stargazing evening at Point sublime at 10:30pm with a guide and instruments! Come and contemplate the sky.

Information and reservations on 06 56 80 43 79 or 04 66 48 88 09 or by e-mail: jeanoel_soum@hotmail.fr

Free admission.

Organized in partnership with the Aubrac to Gorges du Tarn tourist office.

German :

Sternenbeobachtungsabend am Point sublime um 22:30 Uhr mit einem Animateur und Instrumenten! Kommen Sie und betrachten Sie den Himmel.

Informationen und Reservierungen unter 06 56 80 43 79 oder 04 66 48 88 09 oder per E-Mail: jeanoel_soum@hotmail.fr

Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Organisiert in Partnerschaft mit dem Fremdenverkehrsamt von Aubrac bis zu den Schluchten des Tarn.

Italiano :

Serata di osservazione delle stelle a Point Sublime alle 22.30 con guida e strumenti! Venite a contemplare il cielo.

Informazioni e prenotazioni allo 06 56 80 43 79 o allo 04 66 48 88 09 o via e-mail: jeanoel_soum@hotmail.fr

Ingresso libero.

Organizzata in collaborazione con l’Ufficio del Turismo da Aubrac alle Gole del Tarn.

Espanol :

Noche de observación de estrellas en Point Sublime a las 22.30 h con guía e instrumentos Venga a contemplar el cielo.

Información y reservas en el 06 56 80 43 79 o 04 66 48 88 09 o por correo electrónico: jeanoel_soum@hotmail.fr

Entrada gratuita.

Organizado en colaboración con la Oficina de Turismo de Aubrac a Gorges du Tarn.

