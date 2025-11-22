Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud

Parcoul-Chenaud Dordogne

2025-11-22

2025-11-22

2025-11-22

L’association La Voie Lactée organise le samedi 22 novembre à l’observatoire de Chenaud, une soirée d’observation (Nouvelle Lune Nuit noire), à partir de 20h00 .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 55 53

English : Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud

The La Voie Lactée association is organizing an observation evening (New Moon Dark Night) on Saturday November 22 at the Chenaud observatory, starting at 8pm.

German : Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud

Der Verein La Voie Lactée organisiert am Samstag, den 22. November, ab 20 Uhr in der Sternwarte von Chenaud einen Beobachtungsabend (Neumond Schwarze Nacht).

Italiano :

Sabato 22 novembre, l’associazione La Voie Lactée organizza una serata di osservazione (Luna Nuova Notte Nera) presso l’osservatorio di Chenaud, a partire dalle ore 20:00.

Espanol : Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud

El sábado 22 de noviembre, la asociación La Voie Lactée organiza una velada de observación (Luna Nueva Noche Oscura) en el observatorio de Chenaud, a partir de las 20.00 horas.

