Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud Parcoul-Chenaud
Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud Parcoul-Chenaud samedi 22 novembre 2025.
Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud
Parcoul-Chenaud Dordogne
L’association La Voie Lactée organise le samedi 22 novembre à l’observatoire de Chenaud, une soirée d’observation (Nouvelle Lune Nuit noire), à partir de 20h00 .
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 55 53
English : Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud
The La Voie Lactée association is organizing an observation evening (New Moon Dark Night) on Saturday November 22 at the Chenaud observatory, starting at 8pm.
German : Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud
Der Verein La Voie Lactée organisiert am Samstag, den 22. November, ab 20 Uhr in der Sternwarte von Chenaud einen Beobachtungsabend (Neumond Schwarze Nacht).
Italiano :
Sabato 22 novembre, l’associazione La Voie Lactée organizza una serata di osservazione (Luna Nuova Notte Nera) presso l’osservatorio di Chenaud, a partire dalle ore 20:00.
Espanol : Soirée observation Nouvelle Lune Nuit Noire à Chenaud
El sábado 22 de noviembre, la asociación La Voie Lactée organiza una velada de observación (Luna Nueva Noche Oscura) en el observatorio de Chenaud, a partir de las 20.00 horas.
