Soirée observation voûte céleste, Médiathèque de Le Fauga, Le Fauga

Informations pratiques

Soirée observation voûte céleste Vendredi 2 octobre, 17h30, 19h30 Médiathèque de Le Fauga Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Observation du Soleil à la lunette, au télescope numérique et avec les lunettes à éclipse.

Observation crépusculaire des premières étoiles, puis constellations au laser.

Observation nocturne.

Explications et échanges avec un astronome professionnel .

Quizz, jeux et animations tout au long de la soirée.

Médiathèque de Le Fauga 5, place Cazalères, Le Fauga Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie 0561350413 https://mediatheque-lefauga.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.63.35.04.13 »}]

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©médiathèque Le Fauga