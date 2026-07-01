Informations pratiques

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des fêtes du village organise une soirée occitane, avec un repas, animée par Les Gojats del Porti. Vous ne parlez pas occitan ? Peu importe, cette soirée s’adresse à tous ! Pensez à réserver avant le 8/07

Venez avec une touche de rouge et de blanc ! La soirée sera clôturée par un magnifique feu d’artifice .

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 02 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

L’événement Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme