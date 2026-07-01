UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
19430 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle
Département
Corrèze
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le Comité des fêtes du village organise une soirée occitane, avec un repas, animée par Les Gojats del Porti. Vous ne parlez pas occitan ? Peu importe, cette soirée s’adresse à tous ! Pensez à réserver avant le 8/07
Venez avec une touche de rouge et de blanc ! La soirée sera clôturée par un magnifique feu d’artifice   .

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 02 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

L’événement Soirée occitane à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme